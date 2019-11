Ehrung : DRK Willich zeichnet Mitglieder aus

Willich Mit Christoph Macke und Martin Zinnel wurden erstmals zwei Ehrenmitglieder des DRK-Ortsvereins Willich ernannt.

„Ohne das DRK wäre Willich ein Stück ärmer“, fasste Thomas Schmitz , Vorsitzender des DRK Willich, die Rolle seines Ortsvereins während der diesjährigen Mitgliederversammlung selbstbewusst zusammen. Der Ortsverein lud neben den aktiven Willicher DRK-Mitgliedern Vertreter aus Verwaltung, Politik und befreundeten Hilfsorganisationen ein, um einen Überblick über das Jahr 2018 zu geben. Zur diesjährigen Mitgliederversammlung in der Hausbrauerei Schmitz Mönk stellte er die Frage, wie Willich ohne DRK aussähe. Er hob dabei insbesondere die Arbeit der U3-Betreuung „DRKAbenteuerland“, das Familienbildungswerk des Ortsvereins und die Mitwirkung im Rettungsdienst der Stadt Willich hervor.

Sebastian Kludt gab als Vertreter der Bereitschaftsleitung einen Einblick in die ehrenamtliche Arbeit. Er betonte dabei die Herausforderungen, denen sich das Ehrenamt in Zukunft stellen muss. „Die Mitgliederzahlen haben sich positiv entwickelt, trotzdem müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt stärker in Einklang bringen können“, sagte Kludt.