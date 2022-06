Premiere am Pfingstsamstag : Feuerwehr-Komödie begeistert in Neersen

Neersen Mit der Komödie „Brandheiß – gelöscht wird später“ eröffneten die Neersener Schlossfestspiele das Abendprogramm auf der Freilichtbühne. Das Stück sorgt vor allem in der zweiten Hälfte für Erheiterung.

Jedes Jahr gibt es bei den Neersener Schlossfestspielen einen ungekrönten Publikumsliebling. In diesem Jahr hat Kristof Stößel gute Chancen auf diesen Titel. In der Komödie „Brandheiß – gelöscht wird später“, mit der am Pfingstsamstag das Abendprogramm auf der Freilichtbühne am Schloss eröffnet wurde, spielt er den Unterbrandmeister Claas Klausen. Die Rolle ist dem 42-Jährigen wie auf den Leib geschneidert. Stößel spielt den Feuerwehrmann mit großer Authentizität, viel Charme und ist, wie es eine Zuschauerin auf den Punkt bringt, „richtig süß“.