Im Rheinberger Kulturausschuss : Politik lobt Kultursommer-Programm

Auch die band El Postre soielt auf dem Marktplatz. Foto: El Postre

Rheinberg Programmhefte und Flyer sind unterwegs, die ersten Veranstaltungen sind erfolgreich gelaufen, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Im Kulturausschuss gab es eine Gesamtübersicht und Hintergründe zum Fest.

Eine dicke Portion Vorschusslorbeeren aus den Reihen der Politik sind dem Team des städtischen Kulturbüros und der Arbeitsgruppe mit unter anderem Kulturschaffenden und Gastronomen, die das Programm auf die Beine gestellt haben, sicher: Im Kulturausschuss versprachen alle Fraktionen, die Daumen zu drücken, damit nächste Woche auch das Wetter passt.

In diesem Jahr findet zum ersten Mal der Rheinberger Kultursommer vom 28. Mai bis zum 26. Juni statt. In diesem Rahmen werden verschiedenste Events in Rheinberg sowie den Ortsteilen stattfinden. Höhepunkt wird das „Kulturfest“ vom 10. bis zum 12. Juni sein.

Info Familiade im Underberg-Freibad Im Freibad Am Samstag, 11. Juni, zwischen 13 und 16 Uhr, richten die DLRG-Ortsgruppe Rheinberg und der Verein Spektakel Rheinberg den Spieletag „Familiade“ mit zehn Spielestationen und einem Trödelmarkt im Underberg-Freibad aus. Das Freibad ist allerdings nicht regulär geöffnet.

Die Werbetrommel sei kräftig gerührt worden, versicherte Fachbereichsleiterin Helga Karl im Ausschuss. Unter anderem gebe es eine Sonderausgabe des Veranstaltungskalenders „Wat löpt … in Rheinberg?“ Ein Flyer ist bereits seit einigen Wochen im Umlauf. Und auf der Homepage der Stadt (www.rheinberg.de) kann man sich ein umfassendes Programmheft herunterladen. Auch auf der Facebook-Seite der Stadt findet man Informationen. Auch die Rheinische Post hat viele Veranstaltungen bereits angekündigt.

Erste Events haben schon stattgefunden, am Freitag geht es weiter mit einem Kulturabend in der Europaschule Rheinberg sowie dem Illusionist Peter Valance in der Stadthalle Rheinberg. Am Samstag, 11. Juni, tritt Ben Sands mit irischen Songs im Bürgerhaus Budberg auf und am Samstag, 25. Juni, kommt die Filmnacht NRW zum vierten Mal in die Stadt – diesmal nach Orsoy. Der Trägerverein Altes Rathaus ist wieder der örtliche Veranstalter.

Das zentrale Highlight des Kultursommers 2022 soll das Kulturfest in Rheinberg vom 10. bis zum 12. Juni sein. Wie das Logo bereits erahnen lässt, erwartet die Besucher eine bunte Vielfalt und ein breitgefächertes Programm in der Rheinberger Innenstadt, ausgehend vom Marktplatz über die Gelderstraße, ausgeweitet auf die Orsoyer- und Rheinstraße bis zum Stadtpark, wo die Kulturinitiative Spanischer Vallan ein umfangreiches Programm präsentiert. Unter anderem ein Straßenkunstfestival.

Neben vielen Akteuren aus der Kulturszene, aus Rheinberger Vereinen und Sportvereinen werden auch die Einzelhändler und Gastronomiebetriebe mit einbezogen, indem Sie im Außenbereich ihrer Lokalitäten ein kulturelles Angebot etablieren. Es hätten bis auf wenige Ausnahmen alle Einzelhändler und Wirte ihre Teilnahme an dem Kulturfest bestätigt, sodass es am Sonntag, 12. Juni, von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag geben kann. Der Hauptausschuss hat dies in dieser Woche einstimmig genehmigt.

Neben den kulturellen Aktionen und Angeboten wird ein weiteres Highlight eine große Bühne auf dem Marktplatz sein. Dort treten regionale sowie überregionale Acts auf. Unter anderem wird eine AC/DC-Coverband zu hören sein und es spielt der Rheinberger Sänger Chris Koch mit Band.

Am Sonntag, 12. Juni, wird es nicht nur einen Künstlermarkt im Glashaus am Rheinberger Stadthaus geben, sondern in der Stadthalle auch den Amplonius-Büchermarkt in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. 20 private Buchverkäufer sind vertreten, ebenso das Amplonius-Gymnasium mit alten Weltkarten und einem Waffelstand.

(up)