Moers Festival : Eine musikalische Entdeckungsreise

Der Händlermarkt am Rodelberg lockte am Samstag viele Besucher in den Freizeitpark. Foto: Norbert Prümen

Moers Halbzeit auf dem Moers Festival. Seit Freitag läuft das viertägige Musikevent. Ein sonniger Pfingstsamstag lockte zahlreiche Besucher in die Grafenstadt. Einige Impressionen von RP-Fotograf Norbert Prümen.

205 Künstler aus 25 Nationen, mehr als 90 Programmpunkte an drei Hauptspielorten: Die 51. Ausgabe des Moers Festivals ist eine musikalische Entdeckungsreise. Vor allem am sonnigen Pfingstsamstag gingen viele Besucher zwischen Festivalhalle am Solimare, Rodelberg im Freizeitpark und Gymnasium in den Filder Benden zu Fuß oder mit dem Rad auf Wanderschaft.

Ein intensives Musikerlebnis bescherte die Violinistin Sana Nagano mit dem brachial klingenden Projekt-Titel „Smashing Humans“ dem Publikum in der Festivalhalle am Solimare, energiegeladen zog sie das Publikum in den Bann wie einige Stunden später die Komponistin Maya Dunietz aus Israel, die nicht nur das Meitar Ensemble in die Festivalhalle mitgebracht hatte, sondern den Mädchenchor am Essener Dom mit seinen bezaubernden und klaren Stimmen.