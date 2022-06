Corona : Inzidenz steigt im Kreis Viersen leicht

Dem Kreis Viersen wurden seit Donnerstag, 26. Mai, 840 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden seit Donnerstag, 26. Mai, 840 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 123 davon in Willich, 95 in Tönisvorst, 89 in Kempen und 46 in Grefrath. Die meisten Fälle (238) wurden am 31. Mai gemeldet, die wenigsten (56) am 29. Mai.