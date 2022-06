Goldhochzeit im Hause Dohmen : Sie kennen sich seit frühester Kindheit

Willich Günter und Cilli Dohmen, geborene Haas, haben am heutigen Donnerstag vor 50 Jahren geheiratet. Dass sie heute unbeschwert feiern können ist nicht selbstverständlich.

Um es vorweg zu nehmen: Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass bei der Familie Dohmen heute recht unbeschwert Goldhochzeit gefeiert wird: Günter Dohmen, von Beruf Dachdecker, hatte 1997 einen schweren Arbeitsunfall. Dabei brach er sich das Rückgrat, hatte aber Glück im Unglück: Er ist noch eingeschränkt bewegungsfähig. Die beiden Ur-Willicher können gar nicht so genau sagen, wann und wo es mal gefunkt hatte – schließlich kennt man sich seit frühester Kindheit.

Erinnerungen an Mönchengladbach in der Nachkriegszeit

Erinnerungen an Mönchengladbach in der Nachkriegszeit : Kindheit zwischen Trümmern und Panzern

Die Jubilarin, die in der Neersener Näherei Vander gelernt hat, hatte später immer wieder Jobs, viele Jahre lang war sie im Hotel am Park beschäftigt. Das Paar lebt in seinem Elternhaus. Dort hatte er vor 69 Jahren auch das Licht der Welt erblickt. Auch Cilli Dohmen wurde in ihrem Elternhaus an der Anrather Straße geboren.