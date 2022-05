Rupert-Neudeck-Gesamtschule : Tönisvorster Schüler zeigen Roboter auf Ausbildungsmesse

Die Messe findet in der Festhalle Viersen statt. Foto: Maximilian Behnen

Tönisvorst/Viersen Der Kreis Viersen lädt Schüler zur Messe „Mint erleben“ ein. Präsentiert werden Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in den Mint-Berufen in der Region.

Schüler der Rupert-Neudeck-Gesamtschule aus Tönisvorst stellen am Freitag, 26. August, bei der Messe „Mint erleben“ in der Viersener Festhalle einen selbst programmierten Roboter vor. Das teilte der Kreis Viersen mit, der Schüler ab der Mittelstufe sowie Eltern und Lehrer zu der Messe einlädt. Im Mittelpunkt stehen Mint-Berufe, Ausbildungen und Studiengänge der Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

An vielen Schulen bilden Mint-Fächer bereits einen Schwerpunkt, so auch an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst. „Unsere Schule ist sehr aktiv im Bereich Mint“, sagt Stefan Dierkhüse, Fachlehrer und Schulamtsmoderator der Gesamtschule: „Wir haben bereits eine engagierte Informatik-AG, wir kooperieren mit dem Maker-Space der Hochschule Niederrhein und bieten auch technische Fächer an. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit einem weltweit bekannten Robotic-Experten zusammenarbeiten dürfen.“

Rainer Becker von der Firma Roboter4care fokussiert sich in seiner Arbeit auf die Verbesserung von Prozessen und somit der Arbeits- und Lebensqualität, beispielsweise in Seniorenheimen. „Wir wollen die Welt ein wenig effizienter, nachhaltiger und sicherer machen, indem wir Roboter in die Lage versetzen, dort zu helfen, wo sie wirklich gebraucht werden“, sagt er. Bei dem Schulprojekt ist es ihm wichtig, dass an der Robotic-AG nicht nur Informatikschülerinnen und -schülern, sondern alle interessierten Schüler teilnehmen. „Ich stelle immer wieder fest, wie begeisterungsfähig und intuitiv die jungen Menschen mit den Robotern arbeiten“, ergänzt Becker.

Die Messe „Mint erleben“ am 26. August in der Festhalle Viersen dauert von 9 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei. Veranstalter und Aussteller präsentieren die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in den Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik am Niederrhein. Vertreten sind Unternehmen, Berufskollegs und Hochschulen, die Schülerinnen und Schülern berufliche Zukunftsperspektiven aufzeigen möchten. Außerdem stellen sich die Bundesagentur für Arbeit Krefeld, die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (IHK), die Handwerkskammer Düsseldorf (HWK) und viele mehr auf der Messe vor.

„Nachwuchskräfte aus diesen Fächern sind gefragt wie nie zuvor. Die Berufsmesse bietet Gelegenheit, in die Welt rund um Mint einzutauchen und Unternehmen aus der Region sowie verschiedene berufliche Perspektiven kennenzulernen“, sagt Sylwia Wejchenig-Glinka, die Leiterin der Kommunalen Koordinierungsstelle des Kreises Viersen.

Weitere Informationen über die Messe in Viersen erhalten die Schülerinnen und Schüler über die Website https://mint-erleben.de/

