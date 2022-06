Kinderfest der Neersener St. Sebastianer Schützenbruderschaft : Sebastianer krönen ihren Kinderkönig

Neersen Kinderkönig zu sein, hat bei König Till schon Familientradition: Sein Vater Christian trug einst ebenfalls die königliche Kette. Seine Ritter heißen Jan, Anton und Titus.

Das Kinderfest der Neersener St. Sebastianer Schützenbruderschaft war ein voller Erfolg – zumindest am Samstag. Bei schönem Wetter kamen zahlreiche Familien. Am Sonntag ging es dann zunächst zwei Stunden so weiter. Dann fing es an zu regnen, und das Fest wurde in den Wahlefeldsaal verlagert. Dort krönte Bürgermeister Christian Pakusch zu vorgerückter Stunde das Kinderprinzenpaar. Es schien, als ob die Krönungszeremonie schneller über die Runden ging als in den Jahren zuvor, als das Wetter schön war und die Zeremonie draußen stattgefunden hatte. Der König bekam seine Königskette umgehängt, die Ritter die Ministerketten. Kinderkönig Till und seinen Rittern Jan, Titus und Anton merkte man an, wie stolz sie auf diese Krönung waren. Tills Vater Christian war übrigens 1988 Kinderkönig in Neersen. Wer weiß, welche Schützenkarrieren in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor den vier Jungs liegen. Den vergangenen Sonntag dürften sie so schnell nicht vergessen. Und junge Leute beizeiten an die Traditionspflege heranzuführen, ist ja ein Grund für die Ehrung des Kinderkönigs und seiner Ritter.