Schnelles Internet : Glasfaser: Neersen wird komplett ausgebaut

Willichs Bürgermeister Josef Heyes und Nicole Holländer von der Deutschen Glasfaser zeigen ein ummanteltes Glasfaserkabel. Foto: Marc Schütz

Neersen Der Einsatz der Bürgerinitiative „Pro Glasfaser Willich“ hat sich gelohnt: Neersen wird nun doch komplett mit der modernen Technik für schnelles Internet ausgestattet.

Zunächst hatten nur im westlichen Teil Neersens 40 Prozent der insgesamt rund 2500 potenziellen Kunden einen Vorvertrag unterschrieben. Diese Quote war notwendig, damit das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ einen Millionenbetrag in ein Glasfasernetz für schnelles Internet investiert. Im Osten Neersens – in dem wichtige soziale und kulturelle Einrichtungen wie das Schloss Neersen oder die Vinhovenschule liegen – wurde die 40-Prozent-Quote allerdings nicht erreicht.

Dass es nun doch anders kommt, „ist vor allem dem Einsatz der Bürgerinitiative und Teilen der Neersener Politik zu verdanken, die sich ebenso seit November 2018 stark engagiert hat“, sagt Nicole Holländer, Regionalleiterin der Deutschen Glasfaser, und ergänzt: „Wir haben durch das aktive Engagement einen stetigen Anstieg der Verträge erfahren und wollen nun das Netz bauen.“ Die Deutsche Glasfaser habe sich für den Gesamtausbau in Neersen entschieden.

Info Höhere Datenmengen als per Kupferkabel Glasfasern werden aus der Glasschmelze gewonnen, indem daraus dünne Fäden gezogen werden. Sie werden unter anderem als Lichtwellenleiter zur optischen Datenübertragung verwendet – beispielsweise für schnelles Internet. Im Vergleich zur elektrischen Übertragung bietet dies den Vorteil einer höheren Bandbreite, sodass mehr Informationen übertragen werden können. Zudem ist das Signal unempfindlich gegen elektrische und magnetische Störfelder.

Die Bürgerinitiative hatte in den vergangenen Monaten einiges in den sozialen Medien und bei Infoveranstaltungen in Bewegung gesetzt, um über die moderne Technologie aufzuklären, und auf dem Neersener Wochenmarkt gestanden. Die Deutsche Glasfaser hatte der Initiative außerdem – natürlich nicht uneigennützig – ihr Büro an der Hauptstraße kostenlos zur Verfügung gestellt, um die Bürger über die Glasfasertechnik zu informieren. Zudem hatte sich die Willicher Politik fraktionsübergreifend eingeschaltet und ebenfalls zu einem Infoabend im Wahlefeldsaal eingeladen.