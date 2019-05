Schiefbahn : Eröffnungsfeier statt Abriss: Kita Blaues Haus renoviert

Willich Die Kita der Arbeiterwohlfahr (Awo) ist bereits seit August vergangenen Jahres wieder am Start, aber erst jetzt wurden die sanierten Räumlichkeiten samt dem neu gestalteten Außenbereich offiziell eingeweiht.

Erdbeeren so weit das Auge reicht. Es gibt sie in Form von bemalten Steinen, Bildern, Girlanden, Namensschildern, Pflanzen, Spielstationen-Kennzeichnungen und nicht zuletzt auch als Kuchen und Torten. „Wir wollten unsere Eröffnung gerne im Frühjahr feiern, und zwar mit einem Erdbeerfest“, erklärt Sandra Ripkens, Einrichtungsleiterin der Kita „Blaues Haus“, die fruchtige Dekoration. Die Kita der Arbeiterwohlfahr (Awo) ist bereits seit August vergangenen Jahres wieder am Start, aber erst jetzt wurden die sanierten Räumlichkeiten samt dem neu gestalteten Außenbereich offiziell eingeweiht.