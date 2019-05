Schiefbahner Bürgerbusverein : Die Genehmigung ist da: Der Bus kann bestellt werden

Schiefbahn Auf der Mitgliederversammlung des Bürgerbusvereins in Schiefbahn hatte der Vorsitzende Ernst Kuhlen eine gute Nachricht: Die Konzessionsgenehmigung ist da. Damit kann jetzt bei der Bezirksregierung der Zuschussantrag gestellt werden. Dieser ist notwendig, um den Bus für die Aktivitäten auszuschreiben und zu bestellen.

In seinem Jahresbericht skizzierte Ernst Kuhlen kurz die Historie und Entwicklung zur Gründung des Bürgerbusvereins Schiefbahn. Insbesondere bedankte er sich bei Björn Falk für die Übernahme der Kosten für die neuen Jacken, die der Vorstand zur Mitgliederversammlung bereits trug. Jedem Fahrer wird eine Jacke bei Aufnahme der Tätigkeit kostenlos zur Verfügung gestellt. Kuhlen bedankte sich auch bei Bärbel Blomen von der Stadtverwaltung und den Anrather Bürgerbus-Kollegen, die gerade bei der Gründung in organisatorischen Dingen unterstützt haben. Ganz besonderen Dank sprach er an Charly Hübner aus, der tatkräftig bei der Gründung mitgeholfen hatte.