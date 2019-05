Ackerhelden und Katholisches Forum : Lebensmittel selbst anbauen

Anrath Auf dem Stautenhof ist die Aktion Ackerhelden erneut angelaufen. Zum zweiten Mal ist das Katholische Forum mit von der Partie.

In Kooperation mit dem Projekt „Ackerhelden machen Schule“, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen näher an das heranzubringen, was sie essen, kann das Forum vier Parzellen kostenfrei anbieten. Zwölf Personen, Erwachsene wie Kinder, starteten jetzt mit dem Bepflanzen der Parzellen. Bis November wird nun gegärtnert und geerntet.