Löschzug Willich : Feuerwehr lud zum Tag der offenen Tür

Neben Spaß und Spiel gab es reichlich Informationen und Vorführungen zum Bergen von Unfallopfern, dem Löschen mit Löschschaum oder auch an der Drehleiter. Foto: Norbert Prümen

Willich Zu einem Tag der offenen Tür hatte der Löschzug Willicher der Freiwilligen Feuerwehr wieder in und an sein Gerätehaus an der St. Töniser Straße eingeladen.

Viele Gäste kamen, um sich anzuschauen, wie die Feuerwehr arbeitet. So wurde an einem Autowrack der Einsatz eines Spreizers gezeigt, ein paar Meter weiter wurde mit Löschschaum gelöscht. Ein besonderes Spektakel ist der Tag der offenen Tür natürlich für die kleinen Gäste, denn sie können nicht nur ihre Geschicklichkeit beim Löschen unter Beweis stellen, sondern haben auch die Gelegenheit, mal hinter die Kulissen zu schauen und mal in einem Feuerwehrauto zu sitzen.

(msc)