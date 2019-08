Ursache noch unbekannt : Nächtlicher Brand im Anbau eines Wohnhauses in Schiefbahn

An der Straße ,Diepenbroich brannte in der Nacht zu Donnerstag ein Anbau. Die Ursache ist noch unklar. Foto: Feuerwehr

Schiefbahn Zu einem Wohnungsbrand an der Straße Diepenbroich wurde der Löschzug Schiefbahn in der Nacht zu Donnerstag gerufen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, es war kurz nach 2 Uhr, brannte ein auf der Rückseite gelegener Anbau in voller Ausdehnung und griff bereits in Teilen auf das Wohnhaus über.

Durch den raschen Einsatz von zwei C-Strahlrohren konnten die Feuerwehrleute ein Übergreifen der Flammen verhindern; zusätzlich wurde auch die Drehleiter mit Wenderohr in Stellung gebracht, kam aber nicht zum Einsatz.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde im Anbau befindliches Brandgut entfernt und draußen gelöscht, zudem wurden Wohngebäude und Gartenhütte mit einer Wärmebildkamera auf Brand- und Glutnester kontrolliert.

Die Polizei, die ebenfalls vor Ort war, hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Einsatz war für die 31 Einsatzkräfte nach knapp zweieinhalb Stunden beendet.

(RP)