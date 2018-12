Feuerwehreinsatz in Pfalzdorf : Anbau steht in Flammen

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Anbau des Zweifamilienhauses an der Hevelingstraße in Goch-Pfalzdorf bereits in Flammen. Foto: Feuerwehr Goch

Goch Großeinsatz für die Gocher Feuerwehr am Sonntagabend: Aus bisher unbekannter Ursache steht ein Anbau eines Zweifamilienhauses an der Hevelingstraße in Pfalzdorf in Flammen. Die Bewohner bringen sich in Sicherheit, die Polizei ermittelt.

Die gute Nachricht vorab: Bei einem Brand an der Hevelingstraße im Gocher Ortsteil Pfalzdorf wurde niemand verletzt. Die sechs Bewohner des Zweifamilienhauses konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit begeben. Aus bisher unbekannter Ursache stand dort am Sonntagabend (30. Dezember) der Anbau des Hauses in Flammen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist auch das Haupthaus derzeit nicht bewohnbar. Foto: Feuerwehr Goch

„Die Feuerwehr wurde um 18.38 Uhr alarmiert“, berichtete Torsten Matenaers, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Goch, auf Nachfrage unserer Redaktion. Von wem die Einsatzkräfte gerufen wurden, konnte er nicht sagen: „Ich habe mit Bewohnern aus dem ersten Stockwerk gesprochen, die zuvor Brandgeruch vernommen hatten.“ Unterdessen schellten Nachbarn an der Haustür Sturm und warnten vor dem Feuer.

Die Freiwillige Feuerwehr Goch unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Georg Binn rückte mit rund 40 Einsatzkräften aus Pfalzdorf, Nierswalde und Stadtmitte aus. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Anbau bereits in Vollbrand. Oberstes Ziel der Feuerwehr war, ein Übergreifen des Brandes auf das Haupthaus und Nachbargebäude zu verhindern. Dazu wurden sechs Atemschutztrupps eingesetzt. Nach gut drei Stunden war das Feuer gelöscht. „Zum Schluss haben wir den Anbau noch einmal mit Schaum geflutet, um auch wirklich alle Glutnester zu ersticken“, sagte Matenaers. Zur Brandursache konnte er nichts sagen. „Das ist Aufgabe der Polizei.“

Diese wiederum hat den Brandort noch am Abend für ihre weiteren Ermittlungen beschlagnahmt und mit einem Bauzaun abgesichert. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden von rund 50.000 Euro an dem Gebäude entstanden.