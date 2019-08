St.-Johannes-Bruderschaft : Schützen in Niederheide feiern ihr Fest

Das Königshaus in Niederheide freut sich auf das Fest: Hofdame Jasmin Zielinski (von links), 1. Ministerpaar Roman und Verena Smolarek, König Said Mohamud mit Königin Laura Langels, 2. Ministerpaar Stefan und Bianca Gehlen sowie Königsoffizier Heinz Gehlen mit Hetti Gehlen und Hofdame Michi Zielinski. Foto: Patricia Schmitz

Schiefbahn Am 16. August beginnt das Schützenfest in Niederheide. Der amtierende König Said Mohamud ist nicht nur Schütze, sondern auch ein musikalisches Talent.

Seit Anfang August 2018 ist Said Mohamud Schützenkönig in Niederheide – er hatte mit dem 172. Schuss den Vogel von der Stange geholt. Begleitet wird der König von den Ministerpaaren Roman und Verena Smolarek, Stefan und Bianca Gehlen sowie dem Königsoffizierspaar Heinz und Hetti Gehlen. Der 32-jährige Mohamud ist seit mehr als 15 Jahren bei der St.-Johannes-Bruderschaft Niederheide aktiv – und fühlt sich dort wohl: „Das Familiäre bei den Schützen in Niederheide ist einfach super“, meint er. Der König hat somalische Wurzeln: Er wurde 1987 dort geboren und kam mit der Familie zwei Jahre später nach Willich. „Ich bin ganz normal hier in Deutschland groß geworden: Kindergarten, Grundschule …“, erzählt Mohamud. Abitur machte er auf der Kaufmannschule in Krefeld und arbeitet jetzt als Bürokaufmann.

Seine erste große Leidenschaft war Fußball: Er fing in der E-Jugend des SC 08 Schiefbahn an. Als 15-Jähriger gelangte er über einen Freund zum Schützenwesen und war zuerst Mitglied im Schützenzug „Flotte Jonges“ der Niederheider Bruderschaft. Nach dessen Auflösung wechselte er in den Zug WWWK (wer wett wat kütt).

Info Das Festprogramm in Niederheide Freitag, 16. August 20 Uhr: Niederheider Sommernachtsparty (Festplatz), mit „La Vida“ und Höhen-Feuerwerk Samstag, 17. August 14.45 Uhr: Antreten der Schützen „Am Niederheider Hof“ 17 Uhr Gottesdienst in der Klosterkirche St. Bernhard („Forum“) 18.15 Uhr Vorparade; Paradeplatz „Am Niederheider Hof“ 20 Uhr: Ball der Zugkönige mit „San Fernando Allstars“ Sonntag, 18. August 10.30 Uhr: Wachparade; Paradeplatz „Am Niederheider Hof“ 11 Uhr: Frühkonzert im Festzelt; Blasorchester „TV Jahn Bockum“; Ehrungen 14 bis 17 Uhr: Fest für die Generation „60 aufwärts“ im Festzelt 18 Uhr: Königsparade; Paradeplatz „Am Niederheider Hof“ 20 Uhr: Niederheider Tanzabend mit „Die Kleinenbroicher“ Montag, 19. August 10 Uhr: Königsvogelschießen „Am Niederheider Hof“ 11 Uhr: Frühkonzert mit Altenfrühschoppen im Festzelt 18 Uhr: Große Königsgalaparade; Paradeplatz „Am Niederheider Hof“ 20 Uhr: Königsgalaball mit „Klangstadt“; Krönung des neuen Schützenkönigs

„Mir ist die Kameradschaft unter den Schützen wichtig: Man sieht sich das ganze Jahr und hält zusammen“, schildert der König. Er sei sehr herzlich bei den Schützen aufgenommen worden, „schon als ich das erste Jahr mitlief, habe ich nur gehört: Super, dass Du mitmachst“. Außerdem ist über das Schützenwesen eine weitere Leidenschaft gekommen – die für Musik: 2007 trat er bei „Germania Willich“ ein – ein Tambourkorps, das bei verschiedenen Schützenfesten spielt und in dem sich Schützen aus verschiedenen Vereinen und Bruderschaften zusammenfinden. Darüber ist sein aktueller Status als König erklärt: Aus der „Germanen-Gruppe“ war 2007 Patrick Wilms König in Niederheide, 2017 sei die Idee entstanden, wieder einen Niederheider König aus der Musikformation zu bestimmen. Said war durch seine Zugehörigkeit zu WWWK und Germania Willich mit der Niederheider Bruderschaft verbunden, und so wuchsen die Planungen.

Zum Niederheider Königtum gehören traditionell Aufgaben, die der Gemeinschaft und dem Miteinander von Jung und Alt dienen: Der König ist der St. Martin und verteilt die Weckmänner an die Rentner und die Tüten an die Kinder, die in der Honschaft wohnen. Außerdem organisiert das Königshaus mit der Bruderschaft das Seniorenfest im Bruderschaftshaus „Niederheider Hof“ oder bereitet das Familienfest zu Pfingsten vor: „Wenn Du um das Feuer gehst, und die Kinder winken begeistert oder das Lächeln und das Danke-Schön – du bekommst als König so viel zurück, das ist toll“, meint Said Mohamud. Neben diesen Erlebnissen geht es aber auch um Spaß mit den anderen, „das Marschieren macht viel Spaß, man macht Witze und hat eine gute Zeit“, meint er.