Requisiten- und Kostümversteigerung : Festspiele für zu Hause

Neersen Im Schloss Neersen kreist am Sonntag der Hammer: Erstmals gibt es eine Requisiten- und Kostümversteigerung. Was beim Kinderstück Arielle auf der Bühne zu sehen war, kann man jetzt kaufen.

Wie viele Kreise es aus dem biegsamen Kunststoffmaterial waren, die Alina Kopetz miteinander vernäht hat, damit der Panzercharakter zustande kam, kann die Schneiderin der Schlossfestspiele Neersen nicht mehr sagen. „Es waren auf jeden Fall eine Menge“, bemerkt die junge Frau mit einem lächelnden Blick auf die bordeauxfarbene Weste, die schon so mancher Besucher auf der Bühne der Schlossfestspiele gesehen hat. Prinz Eric trägt sie in dem Stück Arielle. Bald könnte das gute Teil in einem anderen Kleiderschrank hängen, denn es gehört zu den Kostümen, die bei der Versteigerung unter den Hammer kommen.