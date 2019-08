Wochenende 23-25. August : Volksbank: Einschränkungen wegen System-Erneuerung

Willich Mehr als 110.000 Kunden im Geschäftsgebiet der Volksbank Mönchengladbach, zu der auch die Volksbank Willich gehört, und der Gladbacher Bank werden am Wochenende 23. bis 25. August auf den Service ihrer Bank nur eingeschränkt zurückgreifen können.

Grund dafür ist ein umfassendes System-Update, für das die Banken und ihre Servicekanäle bewusst „offline“ gesetzt werden. Am Freitag, 23. August, steht allen Kunden nur bis 12 Uhr das volle Leistungspaket zur Verfügung. Ab 12 Uhr beginnen die Umstellungsarbeiten, weshalb auch das Online-Banking erst am Montagmorgen, 26. August, vollumfänglich und in aktualisierter Form wieder zur Verfügung steht. Die Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker beider Banken stehen voraussichtlich am Samstagabend, 24. August, wieder zur Verfügung. Bargeldauszahlungen sind am Freitag, 23. August, bis 12 Uhr und wieder ab Montag, zu den üblichen Öffnungszeiten in allen Filialen vor Ort möglich. Kreditkarten können das ganze Wochenende über uneingeschränkt genutzt werden. Mit der Girocard können grundsätzlich von Freitag bis Sonntag Beträge bis 500 Euro pro Tag und Karte in Geschäften verfügt werden. Dies ist auch bei Geldautomaten außer­halb der Gruppe der Volks- und Raiffeisenbanken möglich. Junge Kunden unter 18 Jahren können ab Beginn des Updates bis voraussichtlich Samstagabend, 24. August, mit ihrer Girocard weder Bargeld abheben noch bargeldlos zahlen.