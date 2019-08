Schlosspark Neersen : Zum Kindertrödel anmelden

Neersen Am Sonntag, 15. September, findet wieder das beliebte Kinderfest des Kinderschutzbunds Willich im Schlosspark Neersen statt. Traditionell befindet sich im Innenhof des Schlosses immer der Kindertrödelmarkt.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch Plätze für Trödelstände zu vergeben. Die Standgebühr für einen ungefähr drei Meter langen Tisch beträgt fünf Euro plus eine Kuchenspende. Der Aufbau ist ab 7.45 Uhr möglich. Die Trödler werden vor Ort in Empfang genommen und bekommen die Plätze im Schlossinnenhof zugeteilt. Die Gebühr wird vor Ort eingesammelt. Die Gegenstände zum Trödeln wie Tische, Pavillons und so weiter müssen selbst mitgebracht werden. Das Kinderfest beginnt um 11 Uhr und endet um 17 Uhr.