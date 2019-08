Hinweise erbeten : Dreister Diebstahl eines Jubiläumsschildes

Anrath Aus Anlass des Ortsjubiläums „1000 Jahre Anrath“ im Jahr 2010 wurden mit Unterstützung der Sparkasse Krefeld an den Ortseingängen Hinweisschilder aufgestellt, die auf dieses besondere Ortsjubiläum hinwiesen.

Nachdem in der Vergangenheit bereits drei dieser Hinweisschilder gestohlen worden waren, musste der Bürgerverein Anrath jetzt einen besonders dreisten Diebstahl feststellen: Das Jubiläumshinweisschild an der Brückenstraße/Einmündung Jakob-Krebs-Straße wurde entwendet. Aber nicht nur das Hinweisschild verschwand, sondern die gesamte Halterung wurde aus dem Boden gerissen und einige Hundert Meter weiter in ein Maisfeld geworfen, wo es ein aufmerksamer Nachbar fand. Er informierte die Kassiererin des Bürgervereins von seinem Fund. Diese stellte den Schilderrahmen sicher. Der Rahmen muss nun an neuer Stelle eingesetzt und ein neues Hinweisschild zunächst beschafft und dann darin befestigt werden. Dies ist mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden.