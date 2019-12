Mahnfeuer : Bauern setzten loderndes Zeichen

Neersen Mit Mahnfeuern machten die Landwirte im gesamten Kreis Viersen auf ihre aktuelle Situation aufmerksam. In Neersen brannte das Feuer auf dem Schützenplatz Klein Jerusalem.

„Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert“, „No Farm, no Food, no Future“, „Redet mit den Bauern, nicht über sie“ und „Gute Ware, faire Preise“ – die Transparente, die an den schweren Schleppern befestigt und im Licht der Traktorenscheinwerfer gut zu lesen sind, machen es deutlich. Die Landwirte haben mit der geplanten Agrarreform ein Problem und möchten ihre Sorgen und Nöte darstellen. „Uns Landwirten wird die Schuld für Insektensterben und Grundwasserverunreinigung in die Schuhe geschoben. Wir können nicht alles auffangen, was an ökologischen Problemen auftaucht. Alle tragen zu den Problemen bei, und alle zusammen müssen daran arbeiten“, bringt es der Willicher Ortslandwirt Helmut Oellers auf den Punkt.