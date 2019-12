Kreisversammlung : Rotes Kreuz steht vor Herausforderungen

Das DRK im Kreis Viersen steht zwar finanziell gut da, wie jetzt bei der Kreisversammlung deutlich wurde. Eine Daueraufgabe ist aber die Sicherung der Mitgliedsbeiträge.

Der Kreisverband Viersen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist derzeit gut aufgestellt. Bei einer Bilanzsumme von rund zwölf Millionen Euro war im vergangenen Jahr ein Gewinn in Höhe von stolzen 849.000 Euro erzielt worden. Auf der Kreisversammlung am Dienstagabend im Schulzentrum Corneliusfeld waren der Vorstand und die Delegierten dennoch nicht in Sektlaune: Die Zukunft birgt etliche Risiken. Eine Daueraufgabe ist die Sicherung der Mitgliedsbeiträge. Außerdem gilt es, junge Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler möglichst lange an das DRK zu binden.