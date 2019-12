Willicher Haushalt 2020 : Willicher FDP moniert „Wahlgeschenke“

Christoph Maethner (von links), Klaus Vogt, Franz-Josef Stapel, Hans-Joachim Donath und Ralf Klein stellten die Ideen der FDP zum Willicher Haushalt vor. RP-Foto: Marc Schütz. Foto: Marc Schütz

Willich Laut Liberalen sind weder die beschlossene Senkung der Kita-Beiträge noch die von der CDU geforderte Senkung der Gewerbesteuer seriös finanzierbar. Die FDP will einen zusätzlichen Wirtschaftsförderer.

Von Marc Schütz

Vor allem die Vorstellungen der CDU und der Grünen zum Willicher Haushalt 2020 sind es, die die FDP erstaunen: Union und Grüne haben durchgesetzt, dass die Eltern-Beiträge für die Kitabetreuung ab dem kommenden Jahr gesenkt werden, was die Stadt jährlich mindestens 1,3 Millionen Euro kosten wird. Die CDU fordert zudem, dass der Gewerbesteuerhebesatz um zehn Prozentpunkte gesenkt wird. Für die Liberalen ist das angesichts der sich abschwächenden Konjunktur nicht seriös und nachhaltig finanzierbar.

Das mag verwundern, schließlich hätten sich die Liberalen in der Vergangenheit bereits für die Senkung der Kita-Beiträge stark gemacht, so FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Donath. Allerdings hätte man das gerne Stück für Stück und je nach finanzieller Lage gemacht, statt jetzt „mit der Brechstange durchgesetzt“, so Fraktionssprecher Klaus Vogt. Dann hätte man heute womöglich schon eine noch stärkere Entlastung der Eltern. Von der jetzt beschlossenen, umfänglichen Entlastung der Eltern komme man nicht mehr runter, sagt Donath.

Was noch mehr verwundern dürfte: Die Liberalen sind auch gegen die Senkung der Gewerbesteuer – sind Steuersenkungsforderungen doch eigentlich ein Steckenpferd der Liberalen. Aber auch hier gelte: Im Moment ist das nicht finanzierbar, finden die Liberalen, zumal sie wenn überhaupt, dann lieber die Grundsteuer B senken würden. „Das entlastet den Bürger“, sagt Donath. Den Unternehmern, so wisse man aus vielen Gesprächen, sei eine Senkung der Gewerbesteuer um zehn Prozent vergleichsweise egal. „Denen ist eine Verbesserung der Infrastruktur in den Bereichen Verkehr und digitaler Ausbau viel wichtiger. Das ist die Existenzgrundlage der Firmen.“ In beiden Infrastrukturbereichen habe Willich immens großen Nachholbedarf.