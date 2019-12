Kooperation : Nistkästen aus Düsseldorf für Willich

Die Willicher Nabu-Ortsgruppe ist eine weitere Kooperation eingegangen. Der neue Partner ist der Caritasverband Düsseldorf mit seinem Projekt „Etappe“. Die Teilnehmer bauten in einem ersten Aufschlag über 50 Nistkästen.

Der Anhänger mit dem Naturmotiv und dem großen Nabu-Aufdruck, der hinter der Eva-Lorenz-Umweltstation vor dem Neersener Schlosspark steht, fällt sofort ins Auge. Unauffälliger ist hingegen der weiße Kastenwagen mit dem Düsseldorfer Kennzeichen, der sich rückwärtsfahrend langsam näher an den Anhänger heranschiebt. „Da kommt der zweite Schub unserer Nistkästen“, freut sich Jack Sandrock, Leiter der Willicher Nabu-Ortsgruppe, der gerade die Tür des Anhängers öffnet, um umzupacken. In dem weißen Fahrzeug befindet sich nämlich die zweite Hälfte der über 50 Nistkästen, die von den Teilnehmern der Schreinerwerkstatt des Projekts „Etappe“ des Caritasverbandes Düsseldorf gebaut wurden.

Bei dem Projekt handelt es sich um eine Werkstatt, in der drogenabhängige Menschen, die an einer Substitutionsbehandlung teilnehmen, ein Stück weit eine Tagesstrukturierung erfahren. „Unsere Teilnehmer wohnen autark, teilweise mit ambulanter Betreuung. Sie besuchen die Werkstatt, wo in einer Arbeitsatmosphäre ohne Druck gearbeitet wird“, erklärt Projektleiterin Silke Frey. Innerhalb mehrerer Wochen entstanden dort die Nistkästen, die von der Willicher Nabu-Ortsgruppe in Auftrag gegeben worden waren. Die vor Jahren aufgehängten Steinkauzkästen sind teilweise in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden. Zudem möchte der Nabu weitere Nisthilfen aufhängen, um praktischen Artenschutz zu praktizieren, und dafür bedarf es der neuen Modelle.