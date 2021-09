Hauptpreise werden verlost : Stadtteilrallye Neersen im Rahmen der „Fairen Woche“

WILLICH Die „Faire Woche“ steht an: Dabei geht es um eine gemeinsame Aktionswoche der großen Fairtrade-Organisationen, und sie findet 2021 bereits zum 20. Mal statt.

Die Stadt Willich beteiligt sich und bietet vom 13. bis zum 24. September für Kinder und Jugendliche ab etwa neun Jahre eine Stadtteilrallye an. Für die jungen Teilnehmer geht es darum, an sieben Stationen in Neersen spielerisch Informationen zu fairem Handel und Nachhaltigkeit zu entdecken. Monika Wagner, Willicher Fairtrade-Botschafterin für Kitas und Schulen, holte dazu das faire Jungendhaus der Emmaus-Gemeinde, das „No. 7“ sowie die katholische öffentliche Bücherei mit ins Boot.