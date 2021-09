Zwei Stürze und ein Zusammenstoß : Radler bei Unfällen in Kempen und Willich verletzt

Kempen/Willich Bei drei Unfällen in Kempen und Willich sind am Freitag und Samstag Radfahrer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Kempen fuhr am Freitag gegen 16.10 Uhr über die Vorster Straße. Er wollte an der Kreuzung zur B509 nach rechts in Richtung Hüls abbiegen. Dabei übersah er einen 84-jährigen Pedelec-Fahrer aus Kempen, der rechts auf dem Geh- und Radweg fuhr und bei Grün die Kreuzung in Richtung Kempen überqueren wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 84-Jährige und stürzte dabei.