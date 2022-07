Awo Leichlingen lädt zum Bürgerfest : Eine Dankeparty für Fluthelfer und Freunde

Für die Besucher gibt es Gegrilltes „zu fairen Preisen“, sagt die Awo. Foto: dpa/Jens Wolf

Leichlingen Zahlreiche Helfer waren während und nach der Flutkatastrophe in der Blütenstadt im Einsatz. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) organisiert als Dank im Rahmen der Leuchtturmprojekte der Leichlingen-Stiftung der KSK Köln am Wochenende, 16. und 17. Juli, ein Bürgerfest auf dem Parkplatz vor dem Bauamt (Am Schulbusch 16).

Laut Awo-Vorsitzendem Michael Altmeyer-Lange gibt es Würstchen und Steaks, aber auch Getränke zu fairen Preisen. „Kaffee und Kuchen gibt es sogar umsonst.“ Für die Kinder stehen eine Hüpfburg und ein Tischkicker bereit.

DJ Dedi sorgt für die Musik. Außerdem spielt am Samstagabend die Band Koloss, am Sonntagabend ist Mackels Trio zu hören. Gefeiert wird am Samstag von 11 bis 24 Uhr, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr.

