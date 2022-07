Hofer-Kompanie : Stefan Schulze ist neuer König der Hofer-Kompanie

Ratingen Hauptmann Horst Kolvenbach begrüße vor wenigen Tagen bei vollem Haus seine Andreas Hofer Kompanie und Gäste zum diesjährigen Kompaniekönigsschießen.

() Nach coronabedingter dreijähriger Amtszeit durfte Dirk Hoffmann die Königswürde an seinen Nachfolger übergeben. Bei spannenden Schießwettbewerben krönten sich zum Jungkönig Tobias Lemke, zum neuen Traditionskönig Marc Berendsen. Zum Schießen auf die Platte des Königsvogels traten neun Hoferschützen an. Nach einem fairen und spannenden Schießwettkampf setzte Stefan Schulze um kurz nach 19 Uhr zum triumphalen Schuss an, und zerschoss den letzten kleinen Rest der Platte mit einem gekonnten Treffer. Zu seiner Königin ernannte er seine Freundin Monika. Den erfolgreichen Tag und die neuen Könige wurden abschließend in schönem und gemütlichem Rahmen im Vereinslokal Zum Dumeklemmer gefeiert.