Bundestagswahl 2021 im Kreis Viersen : Eric Scheuerle (FDP) will Bedingungen für Wirtschaftswachstum schaffen

Der 22-jährige Student Eric Scheuerle aus Viersen, zurzeit das jüngste Mitglied im Viersener Kreistag, will für die Liberalen in den Bundestag.

Wer ist der Kandidat? Eric Scheuerle wurde vor 22 Jahren in Stuttgart geboren, mit seiner Familie zog er als Dreijähriger nach Viersen – und blieb auch dort, als die Familie erneut umzog. „Viersen ist meine Heimat“, sagt Scheuerle. Er besuchte die Körner-Schule, machte das Abitur am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium, war dort Schülersprecher und Landes-Schülersprecher. Er studierte zunächst Sozialwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, wechselte dann nach Duisburg, um ein Masterstudium in Sozioökonomie anzuhängen. Seine Freizeit verbringt er gern mit seiner Partnerin, Freunden oder als Hockeyspieler beim Viersener Tennis- und Hockeyclub. Für den FDP-Abgeordneten Dietmar Brockes aus Brüggen war Scheuerle im Landtag tätig. Was ihn als Beruf interessiert: „Politische Kommunikation.“