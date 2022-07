Handwerker-Golf-Cup in Mönchengladbach : 18.200 Euro für die Insel Tobi

Handwerker-Golf-Cup in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der gesammelte Betrag des Handwerker-Golf-Cups geht an die Kinderklinik Neuwerk – dort gibt es seit einigen Jahren eine palliative Kurzzeitpflege für Kinder.

Golfend Geld für gute Zwecke sammeln – das konnten am 30. Mai Teilnehmer des Handwerker-Golf-Cups. Als Veranstalter des Cups, dessen Erlös immer gemeinnützig ist, sucht Reiner Brenner in jedem Jahr nach Projekten innerhalb der Stadt Mönchengladbach , die eine Förderung erhalten sollten. Bei der Veranstaltung wurden insgesamt 18.200 Euro gesammelt. Der Erlös wurde nun vom Initiator Reiner Brenner den Vorstandsmitgliedern des Fördervereins „Insel Tobi“, Michaela und Marc Hölzle, überreicht.

Im Jahr 2021 wurde der Veranstalter auf die Einrichtung aufmerksam, die sich palliative Kurzzeitpflege für chronisch kranke Kinder auf die Fahne geschrieben hat. In diesem Jahr besuchte er dann die Insel. Beeindruckt sei er gewesen, von der Arbeit der Verantwortlichen, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb der Entschluss, dass das ergolfte Geld an die Initiative geht.