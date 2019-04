Serie Fahrrad : Im Liegen auf dem Rad unterwegs

Willich/Grefrath Liegeräder bieten viele Vorteile, weil sie bequem sind. Doch sie lassen sich auch sportlich bewegen. Da sie recht niedrig sind, sind im Straßenverkehr allerdings Vorsicht und Rücksicht gefragt.

Panoramablick, weniger Windwiderstand und mehr Antriebskraft – für Marc Peters gibt es viele Gründe, Liegerad zu fahren. Früher schwor der 51-jährige Grefrather aufs Mountainbike. Dann fuhr er bei Liegeradbau Schumacher am Willicher Siemensring ein Trike zur Probe. 90 Kilometer, eine Erkenntnis: „Das ist es!“ Einige Jahre später nun soll ein neues Liegerad her. Nach vielen Inspektionen sucht er den Fachhändler diesmal also für eine Verkaufsberatung auf.