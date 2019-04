Bienen : Mit den Weiselzellen zum Meister

Iris van den Bongard beschäftigt sich schon seit ihrer Kindheit mit Bienen. Denn auch ihr Vater ist Imker. Fotos (2): Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser

Anrath Iris van den Bongard hat als Deutschlands Prüfungsbeste den Tierwirtmeister Fachrichtung Bienen abgelegt. Die Anratherin punktete mit ihrem Meisterprojekt, das sich um die Weiselzellen drehte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Den Briefträger erwartet Iris van den Bongard in diesen Tagen mit Spannung. Auf dem Postweg ist etwas zu ihr unterwegs, worauf sie seit dem 4. April wartet. Es handelt sich um ihren Meisterbrief Tierwirtmeister Fachrichtung Bienen. „Eigentlich hätte ich diesen schon am 4. April bei der Bekanntgabe der Noten in Veitshöchheim erhalten sollen. Aber NRW war das einzige Bundesland, das dort die Meisterbriefe nicht übergab“, berichtet Iris van den Bongard. Vor dem Hintergrund, dass sie als Prüfungsbeste von ganz Deutschland abgeschnitten hatte, fand sie es besonders traurig, ohne ihren Meisterbrief auf der Bühne zu stehen.

Bienen begleiten sie schon ein Leben lang. Ihr Vater Johann van den Bongard ist ebenfalls Tierwirtmeister Fachrichtung Bienen und hat den Fachbetrieb Bienenland in Anrath aufgebaut, den die 28-Jährige leitet. Vor zwei Jahren meldete sich Iris van den Bongard im bayerischen Veitshöchheim zum Meisterkurs an, der an der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, der ein Bieneninstitut angegliedert ist, stattfand. Neben Seminaren in Bayern gehörte ein Meisterprojekt zu den Aufgabenstellungen. „Besteht ein Zusammenhang zwischen der Weiselzellengröße, dem Rest Gelee-Royal in der Zelle und dem Gewicht der Königin im Verhältnis zur Volksgröße bei der Einfütterung?“ hieß das Meisterprojekt, mit dem sich die Anratherin über ein Jahr beschäftigte.

Info Weiselzellen für Bienenköniginnen Bei Weiselzellen handelt es sich um besondere Zellen, die Bienen auf Waben bauen. Sie dienen dem Zweck, dort Bienenköniginnen aufzuziehen. Die Königinnen werden bis zur Verdeckelung ihrer Zellen von den Arbeiterbienen mit Gelee Royal, dem sogenannten Königinnenfuttersaft, gefüttert. Der von den Bienen produzierte Saft zeichnet sich durch besondere Nährstoffe aus.

Die Idee für die Arbeit lieferten viele gemeinsame Gespräche mit ihrem Vater und die Anfragen von Kunden. „Immer wenn die Kunden Weiselzellen kaufen, äußern sie den Wunsch nach großen. Es herrscht die Annahme, dass Königinnen aus kleinen Weiselzellen weniger Leistung bringen als die aus großen Zellen. Das brachte mich auf die Idee, dies einmal zu untersuchen und zu schauen, ob die Annahme stimmt“, erzählt Iris van den Bongard. Sie reichte ihren Vorschlag dem Prüfungsausschuss ein und erhielt Grünes Licht für das Projekt. Damit ging die Arbeit los.

In diesen Weiselzellen wachsen die Bienenköniginnen heran. Foto: Wolfgang Kaiser

Iris van den Bongard arbeitete mit drei Gruppen. Es waren einmal die kleinen Zellen von 35 bis 36 Millimeter Größe. Ihnen folgte die mittlere Variante mit 38 bis 39 Millimeter Größe. Dem schlossen sich die Zellen mit 41 bis 42 Zentimeter an. Die Zwischengrößen wie 37 und 40 Millimeter ließ sie mit Absicht aus. „Ich wollte größere Abstände zwischen den drei Gruppen haben, um das Ganze besser untersuchen zu können. Auch Ausreißer nach unten und nach oben wurden nicht berücksichtigt“, erklärt Iris van den Bongard.

Zuvor ging es daran, die Zuchtvölker auszusuchen und die Larven in die künstlichen Weiselbecher zu geben. 432 Becher wurden mit Larven bestückt und in neun Anzuchtvölker gegeben. Die Völker hatten keine Königinnen mehr und waren daher in einer Notsituation. 326 Weiselbecher zogen an. Am neunten Tag des Entwicklungszyklus, an dem die Zellen bereits verdeckelt sind, holte die junge Frau die Becher heraus. Diese künstlichen Objekte waren inzwischen von den Bienen mit Wachs ausgebaut worden. Jeder einzelne wurde von der Bodenplatte bis zur Spitze vermessen, wobei die Größen zwischen 35 und 42 Millimeter lagen. Es folgte die Nummerierung von eins bis 326. Danach ging es in den Wärmeschrank, wo sich die Larven in den Zellen vom Gelee Royal ernährten.

Der 16. Tag im Bienenzyklus ist der Schlüpftag. Ein Tag, der für Iris van den Bongard mehr als aufwendig war. Sie beobachtete das Schlüpfen und führte in den drei Gruppen klein, mittel und groß sporadische Messungen durch. Die Gewichte der Bienen variierten dabei zwischen 215 und 220 Milligramm. Ziel war es, aus jeder Gruppe 50 Königinnen zu wiegen und pro Gruppe einen Mittelwert zu errechnen. 20 Königinnen, die dem errechneten Durchschnittsgewicht am nächsten kamen, wurden ausgewählt. Mit ihnen startete Iris van den Bongard die weiteren Untersuchungen. Zudem untersuchte sie, ob in den Zellen Reste von Gelee Royal vorlagen, und vermaß die Brustschilder der Königinnen. Größen von 3,5 bis 4 Millimeter waren das Ergebnis. Die 20 Königinnen pro Gruppe wurden gekennzeichnet und in Begattungskasten eingeweiselt. In diesen Kästen ging es für zwei Wochen auf die niederländische Insel Marken. Dort trafen die Königinnen auf die Drohnen und legten ihre Eier ab. Bienenmasse, Brutmenge und alles weitere wurde von Iris van den Bongard genau untersucht. „Es war schon ein sehr aufwendiges Projekt. Aber es hat mir viel Freude gemacht. Der Esszimmertisch war anderthalb Jahre lang mein Schreibtisch, an dem ich die vielen Ergebnisse ausgewertet habe“, berichtet sie.