Schiefbahn : Verkehrssituation: FDP stellt Fragen an die Verwaltung

Schiefbahn Ein Thema beim jüngsten Treffen der Schiefbahner FDP war die Verkehrssituation in Schiefbahn. Neben den Hauptverkehrsstraßen als Ein- und Ausfahrtsstraßen, wie Willicher Straße, Tupsheide und Hochstraße, stand auch der Verkehr auf der Königsheide und im Unterbruch im Fokus – insbesondere der Bereich ab Kreuzung L382/Königsheide in Richtung Unterbruch bis Kreuzung Büttgener Straße (Brücke zu Pötschke).

Anwohner hatten die Liberalen über vermehrte Aktivitäten von Schwerlastverkehr und damit verbundene Lärmbelastung und Beschädigungen an Vorgärten informiert. Die FDP-Fraktion hat daher auf Anregung von Björn Falk und Margareta Lingen-Zanker konkrete Fragen an die Willicher Stadtverwaltung gestellt, um den Sachverhalt besser beurteilen zu können. Dazu erläutert Björn Falk: „Es soll geprüft werden, wie viele Schwertransporte im Jahr 2017 und 2018 nach Kenntnis der Verwaltung genehmigt und dann auch tatsächlich durchgeführt worden sind. Wir wollen auch wissen, ob es nach Kenntnis der Verwaltung während der Durchführung der Schwertransporte im Jahr 2017 und 2018 auf diesen Straßen Unfälle, Sachbeschädigungen oder ähnliches gegeben hat und ob die Straßenbeschaffenheit für derartige Transporte aus Sicht der Verwaltung überhaupt geeignet ist und ob es Straßenschäden in diesem Bereich gab und/oder gibt.“ Auch die Ursachen derartiger Schäden möchten die Liberalen geprüft haben. Hier stehen insbesondere Risse an Häusern, Beschädigung von Vorgärten und so weiter im Fokus.