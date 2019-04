Willich : Muslime setzen Zeichen gegen Terror

Willich „Wie Sie sehen, ist es heute etwas anders als sonst. Wobei ich mich über diesen Besuch sehr freue.“ Mit dieser Begrüßung stellte Markus Poltermann im Sonntags-Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St.

Katharina eine Abordnung der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) vor, die zusammen mit dem Pfarrer und den Messdienern in den Altarraum eingezogen waren. In Anbetracht des aktuellen Gottesdienst-Themas „Frieden“ war es sowohl der Wunsch des islamischen Ortsvereins als auch des Regionalverbandes gewesen, sich mit einer Ansprache in den Gottesdienst am Sonntagmorgen einzubringen.

Hamza Kuri, der Imam der IGMG Oberhausen Selimiye, brachte zum Ausdruck, wie betroffen die Islamische Gemeinschaft über den Anschlag auf die Kirchen in Sri Lanka sei. „Als wir von den niederträchtigen Terroranschlägen auf unschuldige Menschen in Kirchen erfahren haben, wussten wir: Dieser Tag wird uns lange tiefschwarz in Erinnerung bleiben. Er wird uns in Erinnerung bleiben als ein Angriff auf die gesamte Menschheit“, sagte der Imam. Er zitierte den Koran, in dem es heißt, wenn jemand einen Menschen töte, so sei dies, als habe er die gesamte Menschheit getötet. Und wer einem Menschen das Leben rette, so sei dies, als habe er die gesamte Menschheit gerettet. „In diesem Sinne fühlen wir uns mit jedem einzelnen Opfer dieses Anschlages verbunden. Wir fühlen und trauern mit allen Christen“, betonte Hamza Kuri.