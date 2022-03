Verwaiste Gaststätten und Geschäfte : Grüne beklagen Leerstand in Neersen

Neersen Die Grünen in Willich wollen, dass der Dorfkern Neersens durch neue Geschäfte und Lokale wieder attraktiver wird. Dazu haben sie Fragen an die Stadt zu den verschiedenen brachliegenden Grundstücken und leer stehenden Gebäuden.

Die Willicher Grünen beschäftigt weiterhin die Attraktivität des Neersener Dorfkerns. Zahlreiche Immobilien und Grundstücke würden nicht genutzt und leer stehen, teilt die Partei mit. Aus ihrer Sicht stellen sich Fragen. „An etlichen Stellen im Gebiet Neersen sehen wir Handlungsbedarf“, so Viktor di Dio, sachkundiger Bürger für die Grünen im Planungsausschuss. Da sei etwa die Gewerbefläche an der Malteserstraße, in der die Filiale der Sparkasse Krefeld untergebracht war. Nachdem ein Geldautomat im September von Kriminellen gesprengt wurde, sei das Gebäude bisher nur notdürftig repariert worden. „Weiter fragen wir uns, ob es Möglichkeiten einer Überplanung der Grundstücke auf der Neustraße in Höhe der Hausnummern 26, 28, 30 durch die Stadt Willich gibt“, so Di Dio.