Zuschuss von der NRW-Stiftung : Nabu erhält fast 90.000 Euro für Umweltstation

Die Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen ist eine beliebte Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Foto: Schütz Foto: Marc Schütz

Neersen Die NRW-Stiftung unterstützt die Erweiterung der Eva-Lorenz-Umweltstation mit einem Zuschuss. Die Station braucht mehr Platz, denn die Nachfrage nach Umwelt- und Naturthemen steigt.

Die NRW-Stiftung fördert die Erweiterung der Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen. Die Station führt seit 20 Jahren Kinder, Jugendliche und Erwachsene an Natur- und Umweltthemen heran. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und mehr Platz für Veranstaltungen zu bieten, soll die Station in größere Räume auf dem Gelände der Vinhoven-Schule ziehen. Für die Ausstattung der Station und die Herrichtung der Außenanlagen erhält die Ortsgruppe Willich im Naturschutzbund Deutschland (Nabu) von der NRW-Stiftung einen Zuschuss von bis zu 89.000 Euro. Das hat der Stiftungsvorstand unter dem Vorsitz des früheren NRW-Umweltministers Eckhard Uhlenberg (CDU) beschlossen.