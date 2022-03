Soziales Engagement in Willich : Stadt bietet FSJ- oder BFD-Stellen in Kitas und Schulen

Willich Sich sozial engagieren oder den Wunsch nach einem sozialen Beruf in der Praxis ausprobieren? Die Stadt Willich hat dazu jetzt in Kitas und Grundschulen neue FSJ-Stellen geschaffen.

Stellen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und im Bundesfreiwilligendienst (BFD) hat die Stadt Willich ab Sommer in den Grundschulen, in den weiterführenden Schulen und in den Kindertageseinrichtungen zu bieten. Gerade für Menschen, die darüber nachdenken, einen sozialen Beruf zu erlernen, ist das eine Möglichkeit, sich auszuprobieren.

In den städtischen Kindertageseinrichtungen haben die Freiwilligen die Möglichkeit, die Aufgaben der Erzieher kennenzulernen und sie in ihrem pädagogischen Alltag mit hauswirtschaftlichen und pflegerischen Tätigkeiten zu unterstützen. Zu den Aufgabenfeldern gehören zudem die Teilnahme an Teamsitzungen mit pädagogischer und organisatorischer Planung und die Mitgestaltung und Unterstützung von Festen und Veranstaltungen. Die Lernziele in der Einsatzstelle umfassen das Kennenlernen des Berufes, die Arbeit mit Kindern, die Hilfstätigkeit im pädagogischen Alltag, die Entwicklung von Sozial-, Team- und Sachkompetenz, die zielgerichtete Umsetzung von sozialem Engagement sowie die Begleitung der persönlichen Ziele im Arbeitsfeld, die gemeinsam entwickelt werden.