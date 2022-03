Angebot des Kreises Viersen : App bietet Infos für Zugewanderte

Die „Integreat“-App wird in mehr als 60 Kommunen eingesetzt (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Kreis Viersen Die Inhalte der „Integreat“-App sollen bald auch auf Ukrainisch verfügbar sein. Die App bietet eine mehrsprachige Sammlung von Informationen zu migrationsrelevanten Themen.

Nutzer der „Integreat“-App können sich ab sofort mithilfe der App auch über aktuelle Nachrichten informieren. Das teilte der Kreis Viersen mit, der die App seit dem Frühjahr 2021 anbietet. Die App richtet sich an alle, die neu zugewandert in den Kreis Viersen kommen, und alle, die in der Integrationsarbeit tätig sind.

Die App bietet eine mehrsprachige Sammlung von Informationen zu migrationsrelevanten Themen, Behörden, Beratungsstellen und Integrationsangeboten vor Ort, auch Veranstaltungen können darüber angekündigt werden. Wie ein Sprecher des Kreises Viersen auf Anfrage mitteilte, ist die App gegenwärtig noch nicht auf Ukrainisch verfügbar, das soll aber bald kommen: Die Entwickler der App arbeiten daran.

Neuzugewanderte soll die App dabei unterstützen, sich nach ihrer Ankunft in Deutschland einen ersten Überblick über die Strukturen vor Ort zu verschaffen und mit der neuen Situation umzugehen. Jetzt wurde die App um den Menüpunkt „Nachrichten“ erweitert. Neben einem mehrsprachigen Nachrichtenangebot bietet die App auch einen Live-Ticker für lokale Neuigkeiten an. Die Nachrichten stehen dank einer Kooperation mit Tünews international, einem Medienprojekt von Geflüchteten für Geflüchtete, auf Deutsch, Englisch, Arabisch und Persisch zur Verfügung. Die App ist on- und offline nutzbar und bietet Inhalte in zwölf Sprachen an. Entwickelt wurde die mehrfach preisgekrönte Integreat-App von der „Tür an Tür – Digitalfabrik“ in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der TU München.

Die App wird inzwischen in mehr als 60 Kommunen bundesweit eingesetzt. Integreat steht in den App-Stores oder unter https://integreat-app.de/ zum kostenfreien Download zur Verfügung. Für weiterführende Informationen zur App können sich Interessierte auch per E-Mail an den Kreis Viersen wenden an integreat@kreis-viersen.de.

