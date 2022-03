Kehrtwende in der Energiepolitik : Radikales Umdenken bei den Grünen

Meinung Der Krieg bringt ein erzwungenes Ende der grünen Naivität bei Verteidigungs- und Klimapolitik. Versorgungssicherheit ist wichtiger als Klimaschutz – diese Erkenntnis von Robert Habeck ist realistisch, mutig und bitter zugleich. Doch ein Tabu bleibt.

Der Krieg in der Ukraine ändert alles, auch die deutsche Energiepolitik. In einem atemberaubenden Tempo wechselt Robert Habeck die Richtung: Lehnten die Grünen Flüssiggas zunächst noch als klimaschädlich ab, will der grüne Wirtschaftsminister nun zwei Terminals bauen. Konnte es den Grünen zunächst nicht schnell genug gehen mit dem Kohleausstieg, will nun ausgerechnet ihr Spitzenmann die Kohlekraftwerke länger am Netz lassen.