Umweltaktion in Willich : Grüne veranstalten am Sonntag Müllwanderung

Willich Wandernd oder joggend unterwegs sein und nebenbei Müll aufsammeln, um etwas Gutes für Tiere und Umwelt zu tun, das ist die Idee hinter der Aktion der Grünen, die für Sonntag geplant ist.

Die Willicher Grünen veranstalten am Sonntag, 6. März, ab 10 Uhr eine Müllwanderung oder auch Plogging-Aktion. Plogging ist ein zusammengesetztes Wort aus „Plocka“ (schwedisch für aufheben) und Jogging. In der sportlichen Variante geht man seinem Lauftraining nach, während nebenbei Müll aufgesammelt und anschließend entsorgt wird. Die gemütlichere Variante nennt sich ganz einfach „Müllwandern“. In jedem Fall werde, während man ohnehin unterwegs ist, die Vermüllung der Landschaft reduziert sowie bekämpft und dadurch Tiere geschützt, die Plastik des öfteren mit Nahrung verwechseln würden, so die Grünen in einer Pressemitteilung.