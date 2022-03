Technische Neuheit im Willicher Golfclub : Simulator auf dem Duvenhof bietet virtuelles Golfspielen

Einmal spielen wie auf dem legendären Old Course St. Andrews in Schottland - das ist in Willich möglich. St. Andrews gilt als Ort, an dem das Golfspiel erfunden wurde. Erst seit 2014, also 260 Jahre nach der Gründung des Clubs, dürfen dort Frauen auf dem „heiligen Rasen“ Golf spielen. Foto: Pixabay