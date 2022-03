Geschäfte verschwinden aus Neersen : Grüne sorgen sich um Einzelhandel

Die Grünen wünschen sich, dass die Attraktivität des Neersener Dorfkerns gesteigert wird. Foto: Marc Schütz

Neersen In Neersen sei in den vergangenen Jahren ein Mangel an Geschäften und Dienstleistern des täglichen Bedarfs entstanden, finden die Grünen: Die Stadt müsse aktiv werden und Händlern Anreize bieten.

Neersen fehle es an Flächen für Optiker, Fachärzte, Bistros, Boutiquen oder Fahrradgeschäfte, monieren die Willicher Grünen in einer Pressemitteilung. Dagegen seien allein vier Kosmetikstudios, ein Fachgeschäft für Golf und eines für Gleitschirmbedarf im Dorfkern ansässig. Diese Situation hat die Ratsfraktion der Grünen zum Anlass genommen, eine Anfrage an die Verwaltung zu stellen. Sie möchten wissen, ob es ein Konzept zur Bestandssicherung vorhandener Anbieter gebe, die die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfes für die Neersener Bürger gewährleisten.

Ein Gutachten, das im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Willich (Fortschreibung 2018/19) erstellt wurde, habe eine Bestandssicherung der vorhandenen Anbieter in Neersen empfohlen. Diese sei aber nicht eingehalten worden, so die Grünen, wenn man sehe, wie sich die Innenstadt entwickelt habe. Damals sei auch eine „Entwicklungsfläche“ mit direkter Zuwegung über die Hauptstraße vorgesehen gewesen. Diese Fläche sei von der Verwaltung bis heute nicht überplant worden. Klaus Behrla, Stadtteilbeauftragter der Grünen sagt: „Die Attraktivität des Stadtteils Neersen würde durch die Ansiedlung von Anbietern zur Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfes enorm gesteigert werden. Ladenlokale wären von fast allen Punkten des Stadtteils fußläufig oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Neersenerinnen und Neersener müssten nicht in die anderen Stadtteile ausweichen.“

(jbu)