Nachruf auf „Mister Anrath“ Ehemaliger Verlagschef und CDU-Politiker Peter Enger ist tot

Seine Frau Christel lernte Enger 1947 beim Tanzkursus Teuwen in Anrath kennen, er heiratete sie 1952 in der Anrather Pfarrkirche. Vier Kinder stammen aus dieser Ehe: Margret, Petra, Paul und Sabine. Ehefrau Christel übernahm den Friseursalon ihrer Eltern und unterstützte ihren Mann beim Aufbau seines eigenen Verlages, zunächst in Krefeld und später in Anrath an der Lerchenfeldstraße. Die Anfangsjahre waren schwer. In Anrath ließen dann gute Aufträge das Unternehmen wachsen, 1967 wurde die Monatszeitung „Heimat im Blickpunkt“ herausgegeben. 1999 – nach 37 Jahren Selbstständigkeit – stieg er aus dem Berufsleben aus, das einst große Verlagshaus gibt es nicht mehr.