Nach Automaten-Sprengung Große Zerstörung in der Anrather Volksbank-Filiale

Das Ausmaß der Zerstörung am Morgen danach ist groß. Fast die gesamte Glasfront der Volksbank-Filiale im Anrather Ortskern ist von Rissen durchzogen, eine zersplitterte Glastür lehnt an der Außenfassade. Im Innern der Bank sieht es noch wüster aus. Mobiliar und Verkleidungen wurden durch den Vorraum geschleudert. Die abgehängte Decke hängt herunter, überall liegen Glassplitter und Schutt, Kabel hängen von oben herab, Rigipswände sind zerstört. Die Wucht der Explosion, mit der der die Täter in der Nacht zu Dienstag den Geldautomaten aufsprengten, muss gewaltig gewesen sein.