Vorfall in Willich-Schiefbahn Einbrecher bedrohen Frau und Kind in der Küche

Einbrüche geschehen meist dann, wenn niemand zu Hause ist. Doch auch im Kreis Viersen kommt es gelegentlich vor, dass Hausbewohner nach Hause kommen und einen Einbrecher überraschen. Die Polizei rät, in solchen Fällen vorsichtig zu sein und nicht zu versuchen, den Helden zu spielen und den Einbrecher zu überwältigen. „Wichtig ist, dass man sich nicht in Gefahr begibt“, so ein Polizeisprecher.