Drei Tote in St. Tönis gefunden Mit Leichen in einem Haus gelebt

Die Todesursache der drei Personen, die am Montagvormittag in einem Haus in St. Tönis tot aufgefunden wurden, steht fest: Alle drei „starben zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgrund innerer Erkrankungen, bei keiner Leiche wurden todesursächliche Spuren äußerer Einwirkung gefunden“, teilen die Staatsanwaltschaft Krefeld sowie die Polizei Mönchengladbach und Viersen mit. „Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Mönchengladbach und die Untersuchungen der Rechtsmedizin (Obduktion) haben keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am jeweiligen Tod der drei Personen ergeben.“ Auch für einen erweiterten Suizid gebe es keine Hinweise, so Oberstaatsanwalt Axel Stahl. Bei den Toten handelt es sich vermutlich um eine 95-jährige Bewohnerin des Hauses, ihre 63-jährige Tochter und deren 69-jährigen Lebensgefährten. Die Untersuchungen zur eindeutigen Identifizierung der Leichen sind aber noch nicht abgeschlossen.