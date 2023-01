Kreisverwaltung Viersen Bürgermeister verlangen mehr Transparenz

Drei Ingenieure, zwei Hausmeister, neun Sachbearbeiter, ein halbes Dutzend Mitarbeiter für IT & Co., zwei Gärtner, vier Notfallsanitäter... – die Liste der geplanten zusätzlichen Stellen in der Kreisverwaltung ist lang. Das Papier wird am Donnerstag offiziell in den Kreistag eingebracht, soll nach den Haushaltsberatungen gemeinsam mit dem Haushalt beschlossen werden. Nur die Hälfte der 60 zusätzlichen Stellen ist refinanziert.