Neersen : Ehrenringe an Lambertz und Röhrscheid feierlich verliehen

Neersen Der Ehrenring ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt Willich zu vergeben hat. Diesmal wurden zwei Ratsherren ausgezeichnet.

(hb) In einer feierlichen Sitzung des Rates in Schloss Neersen wurden am Freitagabend den beiden Ratsherren Dieter Lambertz und Bernd-Dieter Röhrscheid die Ehrenringe verliehen. Der Ehrenring ist eine der höchsten Auszeichnungen, die die Stadt Willich zu vergeben hat. Und sie ging an zwei „politische Schwergewichte.“ Dazu hatte sich Bürgermeister Josef Heyes die Amtskette umgehängt.