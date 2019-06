Haus Hülsdonk : Rhein Polo Club: Turnier für die ganze Familie

Am Wochenende richtet der Rhein Polo Club wieder sein Turnier am Haus Hülsdonk aus – ein Fest für die ganze Familie. Foto: Rhein Polo Club/Joss Wehrmann

WILLICH (RP) Am kommenden Wochenende des 15. und 16. Juni findet im Rhein Polo Club Düsseldorf. in Willich, Zum Haus Hülsdonk 31 der traditionelle Family & Friends Cup 2019 statt. In Deutschlands mitgliedsstärkstem Poloclub steht neben dem sportlichen Event an diesem Wochenende vor allem die Freundschaft und Familie im Vordergrund.

Aus diesem Grund ist der Eintritt zu diesem Event kostenfrei und Freunde und alle anderen sport- und pferdebegeisterten Menschen sind eingeladen, die jeweils vier Turnierspiele am Samstag und Sonntag anzuschauen und das gemütliche Rahmenprogramm am Spielfeldrand zu genießen.

Der Rhein Polo Club und seine Mitglieder freuen sich über jeden Besuch. Für Kinder gibt es ein ganz besonderes Highlight. Eine 22 Meter lange Riesenhüpfburg in Form eines Traktors mit Anhänger wird Eltern und Kindern sicherlich eine große Freude bereiten. Begleitet von rasanten Polospielen hofft der Club, dass jeder Besucher großen Spaß hat und seine Stunden im Rhein Polo Club aufregend verbringen kann.

Auf dem Rasenfeld von 300 Yards (ca. 274 m) x 200 Yards (ca. 183 m) kämpfen die Teams um den Cup in der schnellsten Mannschaftssportart der Welt. Für Polo-Fans und Polo-Neulinge werden alle Spiele fachkundig und unterhaltsam moderiert. Die Spiele finden am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Das Finale startet um 14 Uhr. Direkt im Anschluss findet die Siegerehrung statt.