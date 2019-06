Willich : Überdachte Pausenhäuser für die Europaschule

Willich Das Ganze erinnert an einen gemütlichen Rastplatz, der irgendwo inmitten eines Feriengebietes liegen könnte. Urige Holzhäuser unterschiedlicher Größe mit einer Dacheindeckung aus Schindeln und Wänden aus halbierten Stämmen, die auf einer Wiese mit Obstbäumen im Kreis stehen.

Dazu im Inneren der Häuschen grob gezimmerte Tische und Bänke, die zum Sitzen in geselliger Runde einladen. Allerdings stehen die vier Exemplare nicht irgendwo in einem Feriengebiet, sondern schräg gegenüber der Mensa auf dem Schulhofgelände der Robert-Schuman-Europaschule (RSE). Und es sind auch nicht nur vier Häuser, sondern insgesamt zehn Stück, die im Außenbereich der Sekundarstufe II. aufgestellt wurden. „Das sind unsere neuen Pausenhäuser“, informiert Schulleiterin Ute Will-Nieding.

Die Pausenhäuser sind das Ergebnis einer Umfrage unter den Schülern, die die Gesamtschule Anfang des Schuljahres machte. „Wir wollten gerne wissen, was sich die Schüler in Sachen Schulgestaltung wünschen. Der Wunsch nach mehr Sitzgelegenheiten, gerne auch überdacht war immens groß“, sagt Alexander Rother vom didaktischem Team der RSE. Der Förderverein der Gesamtschule brachte sich mit den benötigten 12.500 Euro für die Holzhäuschen ein und die Stadt Willich kümmerte sich um die entsprechende Untergrundvorbereitung. „Es ist eine gute Investition, die wir gerne getätigt haben“, bemerkt Roswitha Thissen, die Vorsitzende des Fördervereins.

Die Gesamtschule möchte noch mehr in Sachen Schulhofgestaltung umsetzen, die Pausenhäuser sind nur ein Mosaikstein im Rahmen eines großen pädagogischen Konzeptes. Gerade für die Sekundarstufe I. stellen Bewegung und Spiel wichtige Elemente dar. Aber hier gibt es ein Problem. Die Schule verfügt zwar über eine große Spielwiese mit Fußballtoren, aber bei Regen verwandelt sich der Rasenbereich in eine einzige große Matschfläche, die sich tagelang hält. Die Schule wünscht sich daher in diesem Bereich eine überdachte Sportfläche.